अवैध कारोबार के खिलाफ डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर 13 हजार ई-सिगरेट जब्त

पीटीआई, नई दिल्ली। अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपीटी) या न्हावा शेवा बंदरगाह पर करीब 13 हजार ई-सिगरेट जब्त की हैं। इनकी कीमत चार करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। भारत में इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर प्रतिबंध है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में डीआरआई ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और बंगाल में करीब 3,55,000 ई-सिगरेट जब्त की हैं। इनकी कीमत 135 करोड़ रुपये से अधिक है।

अन्य कार्रवाई में डीआरआई अधिकारियों ने कोलकाता हवाईअड्डे पर विदेश भेजी जा रही 3.12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की और इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपित छह नवंबर को बैंकॉक जा रहे थे।

तलाशी में डॉलर और पाउंड समेत विदेशी मुद्रा मिली, जिसे नोटबुक, ट्राली बैग, जूतों और कपड़ों में छिपाया गया था।

अन्य कार्रवाई में, डीआरआई अधिकारियों ने पांच नवंबर को दिल्ली से भोपाल जा रही बस में यात्री के बैग से 6.642 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया।

वहीं अन्य कार्रवाई में असम में हाथी के दो दांत जब्त किए गए। इनका कुल वजन करीब 3.7 किलोग्राम है।