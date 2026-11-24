डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात पुलिस आगामी 26 और 27 नवंबर को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 20 गांवों में जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तैनात करेगी।

इस दो दिवसीय अभियान के दौरान ये अधिकारी कच्छ, वाव-थराद और पाटण जिलों के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों के घरों पर रात्रि प्रवास करेंगे और ग्रामीणों और वहां तैनात पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सीधे सुनेंगे।

यह विशेष पहल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'फोर-टियर सिक्योरिटी ग्रिड' के विजन को आगे बढ़ाने और हाल ही में अहमदाबाद में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि सीमा सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाया जा सके।

साथ ही, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधुनिक तकनीक-आधारित फेंसिंग के जरिए व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के अनुरूप है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की सीधी निगरानी में आयोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सहयोग प्रदान करना है।