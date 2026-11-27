पीटीआई, उडुपी। भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में जेल की सजा पूरी कर चुके 10 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक पुलिस उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंगाल के मालदा ले गई है, जहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय और बेंगलुरु स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के निर्देश पर की जा रही है। इन सभी 10 लोगों को 11 अक्टूबर 2024 को उडुपी जिले में संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया था।