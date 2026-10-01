UPSSSC Recruitment 2026: रीजनल यूथ वेलफेयर और एक्सरसाइज ट्रेनर के पदों पर निकली भर्ती, 412 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने राज्य में रीजनल यूथ वेलफेयर और एक्सरसाइज ट्रेनर के पदों पर भर्ती निकाली है। जिन भी उम्मीदवारों के पास इन पद से संबंधित पात्रता हैं। वे इन पदों पर आवेदन करने के पात्र होंगे।

यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 06 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2026 निर्धारित है।