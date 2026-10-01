UPSSSC Havildar Instructor Result 2026: उत्तर प्रदेश हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी, 10025 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा का रिजल्ट हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर View More सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSSSC Havildar Instructor Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। UPSSSC Havildar Instructor Result 2026 Direct Link