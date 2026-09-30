JSSC Para Teacher Bharti 2026: झारखंड पारा टीचर के 7299 पदों पर आवेदन शुरू, यहां चेक करें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सहित पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षी-2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। वे उम्मीदवार JSSC Para Teacher Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

इस भर्ती के लिए आवेदन 29 सितंबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 18 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही झारखंड राज्य के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में 50 रुपये की छूट दी गई है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 शिक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पूरा किया होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने स्नातक या इसके समकक्ष बीएड पूरा किया होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

कितनी मिलेगी सैलरी इस भर्ती अभियान के जरिये चयनित किए गए उम्मीदवारों को पदानुसार सैलरी प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 5 शिक्षक के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये और कक्षा 6 से 8 शिक्षक के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।