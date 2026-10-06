UPSSSC Recruitment 2026: खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 14 अक्टूबर से शुरू, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां देखें जरूरी पात्रताएं

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 04 नवंबर, 2026 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास पीईटी-2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए। उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मसामयिक घटनाएं, खेल से संबंधित जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित है। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मम अंकन किया जाएगा।