UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में ग्राउंड्समैन, असिस्टेंट कोच समेत अन्य पदों पर भर्ती का एलान, 1 लाख से ऊपर मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। वैकेंसी के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 4 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। शुल्क समायोजन एवं फॉर्म में संशोधन 11 नवंबर 2026 तक किया जा सकेगा।

भर्ती के लिए कौन कर सकेंगे अप्लाई इस भर्ती में लाइफगार्ड एवं ग्राउंड्समैन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं उत्तीर्ण वहीं असिस्टेंट कोच और डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर पदों पर आवेदन के लिए ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास कार्य करने का अनुभव/ डिप्लोमा या अन्य पात्रता होनी चाहिए।

अभ्यर्थी के पास UPSSSC 2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए।

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र पदानुसार 18/21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों के लिए होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी।