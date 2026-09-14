UPSC Vacancy 2026: यूपीएससी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किये स्टार्ट, पद पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट एडिटर, पब्लिक लॉ समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कुछ पदों के लिए 2 अक्टूबर एवं PLO/DLO पोस्ट के लिए 9 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

भर्ती में शामिल होने के लिए योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री-डिप्लोमा/ MBBS/ लॉ डिग्री/ जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री या मास कम्युनिकेशन आदि किया हो। पात्रता से जुड़ी पदानुसार जानकारी के लिए उम्मीदवार इस पेज पर दी गई नोटिफिकेशन का अवलोकन कर लें।