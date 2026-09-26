UPSC Recruitment 2026: लॉ ऑफिसर और जेटीओ सहित कई पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, यहां चेक करें पात्रता एवं उम्र सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लॉ ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आज यानी 26 सितंबर से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते है। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई यूपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया होना चाहिए।

विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 38, 40, 48 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। इन आसान स्टेप्स से करें घर बैठे अप्लाई यूपीएससी में विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।