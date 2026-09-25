BSEB STET Dummy Admit Card 2026: बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आज जारी होगा डमी एडमिट कार्ड, 30 सितंबर तक मिलेगा सुधार करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2026) के लिए डमी एडमिट कार्ड आज यानी 25 सितंबर, 2026 को जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड बिहार एसटीईटी डमी एडमिट कार्ड आज किसी समय भी जारी किए जा सकते हैं। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर BSEB STET Dummy Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस डेट तक मिलेगा सुधार करने का मौका बीएसईबी की ओर से डमी एडमिट कार्ड जारी करने के बाद अगर किसी उम्मीदवार को अपनी डिटेल में कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उन्हें 30 सितंबर, 2026 तक उसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा।