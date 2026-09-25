UP Police PET Admit Card 2026 OUT: यूपी पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर UP Police Constable PET Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड यूपीपीआरपीबी की ओर से पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर TOP NOTICES सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद UP Police Constable PET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज कर लें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। UP Police Constable PET Admit Card Direct Link

इस डेट पर होगा पीईटी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन 01 अक्टूबर को किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों को 4.8 किमी की दौड़ 25 मिनट के अंदर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी।

इसके साथ ही वे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय की भीतर दौड़ को पूरा नहीं करते हैं। वे उम्मीदवार पीईटी परीक्षा में सफल नहीं माने जाएंगे।