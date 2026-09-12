UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, यहां चेक करें पात्रता और रजिस्ट्रेशन सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीएससी में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आज यानी 12 सितंबर से शुरू हो गए हैं। स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट एडिटर, स्पेशलिस्ट ग्रेड-2 सहित कई पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 212 है।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पदानुसार 30, 35, 40, 43 और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। महिला, एससी एवं एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है।