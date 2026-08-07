UPSC Recruitment 2026: असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिसर्च ऑफिसर और सुपरिंटेंडेंट ट्रांसलेटर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 08 अगस्त, 2026 से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 अगस्त, 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। पदानुसार उम्मीदवारों की आयु 35, 38, 40 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

कैसे कर सकेंगे अप्लाई यूपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकेंगे।