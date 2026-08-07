MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में पटवारी सहित कई पदों पर निकली भर्ती, 18 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में समूह 2 और उपसमूह 4 के अंतर्गत पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अहम खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक समूह 2 और उपसमूह 4 पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 18 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास MP CPCT स्कोरकार्ड होना चाहिए। MPESB Group 2 Subgroup 4 Patwari Recruitment 2026 Registration Link कब होगी परीक्षा एमपीईएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.50 बजे से लेकर 5 बजे तक की जाएगी।