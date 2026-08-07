ITBP Medical Officer Recruitment 2026: मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आईटीबीपी में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 08 सितंबर, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

कितनी मिलेगी सैलरी उम्मीदवारों को वेतनमान पद के आधार पर दिया जाएगा। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर को प्रतिमाह 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये और मेडिकल ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।