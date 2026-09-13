UPSC EPFO APFC 2026: कल है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती (UPSC EPFO Vacancy 2026) के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो युवा इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता करें चेक यूपीएससी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती 2026 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग जैसे एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट प्रदान की गई है।

स्वयं भरा जा सकता है भर्ती के लिए फॉर्म ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे स्वयं ही मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां भी आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक दिया जा रहा है-