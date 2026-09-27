यूपीएससी ने लॉ ऑफिसर-स्पेशलिस्ट समेत अन्य पदों पर निकाली भर्ती, पात्रता फीस व अन्य डिटेल करें चेक; 16 अक्टूबर है लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से लॉ ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ग्रेड II, सहायक विधायी परामर्शदाता और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस वैकेंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती के लिए पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता तय की गई है। पदानुसार आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से साइंस/ इंजीनियरिंग में डिग्री/ शुगर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा/ लॉ में डिग्री और अनुभव आदि हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं। सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

आवेदन पत्र भरने का तरीका यूपीएससी भर्ती आवेदन पत्र 2026 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर OTR कर लें।

इसके बाद अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के बाद निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करें।

फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। UPSC Various Post Online Form 2026

UPSC Recruitment 2026 Notification PDF

कितनी लगेगी फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी/ महिला उम्मीदवार पूर्ण रूप से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इन श्रेणी के अलावा आने वाले अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 25 रुपये का भुगतान करना होगा जो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।