UP RO ARO Vacancy 2026: यूपी में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी होनी चाहिए उम्र

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से रिव्यू ऑफिसर RO और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीपीएससी UP RO ARO Vacancy 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 नवंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की तिथि 03 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।