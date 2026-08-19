UPESSC Principal Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC द्वारा जारी प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस भर्ती के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की लास्ट डेट 23 अगस्त है।

कितनी मिलेगी सैलरी इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपे प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। कौन कर सकते हैं अप्लाई उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में न्यूनतम 15 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।