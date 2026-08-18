Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में SPO भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जिले वाइज जानें आवेदन की डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के तहतटेलीकम्युनिकेशन विंग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि SPO के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में एक्स-सर्विसमैन जो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के पात्र पूर्व सैनिकों के अलावा भंग हो चुकी HSISF और HAP बटालियन के पूर्व कॉन्स्टेबल आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।

Haryana Police SPO Recruitment 2026 की जिला-वार तारीखें इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनपद के अनुसार अलग-अलग तिथियों में फॉर्म जमा किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म 24 से 27 अगस्त तकPolice Lines Telecommunication, सेक्टर-25 के सामने, गांव मोगीनंद के पास, पंचकूला पर जमा करने होंगे।

डेट जनपद 24 अगस्त 2026 पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल 25 अगस्त 2026 सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी 26 अगस्त 2026 गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात (नूंह), पलवल, रेवाड़ी और नारनौल 27 अगस्त 2026 हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद और डबवाली 400 SPO पदों के लिए कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने 12th (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण किया हो। अभ्यर्थी की उम्र 25 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी ने निर्धारित पुलिस बल में सेवा दी हो। अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें। आवेदन पत्र एवं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।