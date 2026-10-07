UPESSC Assistant Professor Vacancy 2026: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी तक UP Assistant Professor Recruitment 2026 के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

रजिस्ट्रेशन फीस असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये, एससी एवं एसटी के लिए 1,500 रुपये और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित है।