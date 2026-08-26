UPBOCW Peon Bharti 2026: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चपरासी पदों पर नौकरी पाने का मौका, जल्द कर लें आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) में चपरासी पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 निर्धारित है।

किन-किन जिलों में हो रही है भर्ती यूपी में चपरासी पदों की भर्ती मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कौशांबी, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ जिलों में की जाएगी। भर्ती के लिए योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट/ HSC उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी से संबंधित फील्ड में 1 साल का अनुभव अपेक्षित है।

ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। फॉर्म निशुल्क भरा जा सकता है अर्थात किसी भी प्रकार की फीस जमा नहीं करनी होगी। फॉर्म भरने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-