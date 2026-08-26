UP Anganwadi Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर आवेदन जारी, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कई नए जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। जो भी महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और संबंधित जिलों से विलॉन्ग करती हैं वे जनपद के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेंगे।

फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

जिले के अनुसार पदों की संख्या और आवेदन की लास्ट डेट इस भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं योग्य महिला उम्मीदवार अपने जिले के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में आवेदन कर लें। पदों की संख्या एवं आवेदन की लास्ट डेट निम्नलिखित है-