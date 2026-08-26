Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

UP Anganwadi Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर आवेदन जारी, जल्द कर लें अप्लाई

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:24 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन जिले के अनुसार निर्धारित लास्ट डेट तक किया जा सकता है।

UP Anganwadi Bharti 2026 के लिए यहां से करें आवेदन।

UP Anganwadi Bharti 2026 के लिए यहां से करें आवेदन।

HighLights

  1. यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए 12th पास महिला अभ्यर्थी कर सकती हैं अप्लाई।

  2. जिले वाइज आवेदन की लास्ट डेट यहां से करें चेक।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कई नए जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। जो भी महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और संबंधित जिलों से विलॉन्ग करती हैं वे जनपद के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेंगे।

फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा

आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

जिले के अनुसार पदों की संख्या और आवेदन की लास्ट डेट

इस भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं योग्य महिला उम्मीदवार अपने जिले के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में आवेदन कर लें। पदों की संख्या एवं आवेदन की लास्ट डेट निम्नलिखित है-

जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट
आजमगढ़- 66 17 सितंबर 2026 ललितपुर- 44 03 सितंबर 2026
चित्रकूट- 23  05 सितंबर 2026 चित्रकूट- 69 05 सितंबर 2026
झांसी- 223  07 सितंबर 2026 कुशीनगर- 214 11 सितंबर 2026
मुजफ्फरनगर- 146  02 सितंबर 2026 कानपुर नगर- 307 05 सितंबर 2026
महराजगंज- 164 01 सितंबर 2026 महराजगंज- 141 01 सितंबर 2026
इटावा- 130  30 अगस्त 2026 - -

स्वयं भर सकती हैं फॉर्म

इस भर्ती में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवार स्वयं ही घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के साथ ही आपको किसी भी प्रकार की फीस भी जमा नहीं करनी है अर्थात निशुल्क रूप से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।

  • यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन पत्र 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
  • इसके बाद न्यू आंगनवाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
  • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

मेरिट के आधार पर होगा चयन

इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा। किसी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू का आयोजन नहीं होगा। योग्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को केवल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा।

यह भी पढ़ें- GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूल-II भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द, इस डेट से आवेदन संभव