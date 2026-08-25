India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूल-II भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द, इस डेट से आवेदन संभव

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पोस्ट की ओर से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती (GDS Online Engagement Schedule-II July 2026) के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही आवेदन इसी महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

28 हजार पदों के लिए आ सकती है अधिसूचना मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पोस्ट की ओर से ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूल 2 भर्ती 28 हजार पदों के आस-पास आने की उम्मीद है। हालांकि, आपको बता दें कि अभी तक भारतीय डाक की ओर से भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अधिसूचना आते ही ऑफिशियल जानकारी अपडेट कर दी जाएगी।

जीडीएस भर्ती में भाग लेने के लिए क्या है योग्यता इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल 2 भर्ती 2026 में भाग लेने क लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना चाहिए।

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए।

10th में गणित एवं अंग्रेजी विषयों में में पासिंग मार्क्स प्राप्त किये हों।

न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इस वर्ग के उम्मीदवार फ्री में कर सकते हैं अप्लाई इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी फ्री में भर सकते हैं। हालांकि, जनरल, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के साथ 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।