जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती (UP RO ARO Bharti 2026) के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 26 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी युवा ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बेहतर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए बिना देरी करते हुए आवेदन कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी और इसके बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा।

आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। कैटेगरी वाइज चेक कर लें एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन फीस ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 125 रुपये शुल्क जमा करना है वहीं एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 65 रुपये ही फीस जमा करनी है। जो उम्मीदवार पीएच वर्ग से आते हैं उनको केवल 25 रुपये का भुगतान करना है।

घर बैठे आवेदन करने का तरीका आपको बता दें जो लोग कैफे के अतिरिक्त चार्ज से बचना चाहते हैं वे घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे आवेदन की स्टेप्स और फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दिया जा रहा है।

यूपी आरओ-एआरओ एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल uppsc.up.nic.in पर जाएं।

रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में Live Advertisement :- CLICK HERE TO APPLY FOR ADVT.NO. A-4/E-1/2026,SAMIKSHA ADHIKARI/SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC.(GEN. / SPL. RECTT.) EXAM.-2026 पर क्लिक करें।

नए पेज पर भर्ती से संबंधित apply पर क्लिक करें।

OTR पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें।

इसके बाद उम्मीदवार अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। UP RO ARO Vacancy Application Form 2026

UP RO ARO Notification 2026 PDF

फॉर्म भरने से पहले योग्यता करें चेक भर्ती में शामिल होने के लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र की जानकारी अवश्य चेक कर लें उसके बाद ही आवेदन पत्र भरें।

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई योग्यता प्राप्त की हो। ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन सभी के लिए अनिवार्य योग्यता है।