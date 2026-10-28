UP PRT Assistant Teacher Bharti 2026: यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में पीआरटी असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 28 अक्टूबर तक समय है। जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक UP PRT Assistant Teacher Bharti 2026 के लिए अप्लाई नहीं किया है। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 28 अक्टूबर किया गया था। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। 28 अक्टूबर के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने की मौका नहीं दिया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती यूपीईएसएससी की ओर से UP PRT Assistant Teacher के कुल 12,405 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 11508 पद और प्राइमरी बालक व बालिका (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों) के लिए कुल 897 पद आरक्षित है।