UP PGT Teacher Vacancy 2026: यूपी पीजीटी टीचर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, एग्जाम इस डेट से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 17 अक्टूबर को आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक UP PGT Teacher Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 21 अक् है।

इतने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती के जरिये उत्तर प्रदेश राज्य में पीजीटी के कुल 2607 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें बालक विद्यालय के लिए कुल 2329 पद और बालिका विद्यालय के लिए कुल 278 पद रिक्त है।