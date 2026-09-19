UP PGT Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीचर के 2607 पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां चेक करें पात्रता एवं सैलरी सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में पीजीटी टीचर के कुल 2607 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बतौर टीचर के रूप में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वे UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीचर के पदों पर आवेदन 17 सितंबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में संशोधन करने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

भर्ती संबंधित विवरण यूपीईएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीजीटी टीचर के कुल 2607 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें बालक विद्यालयों के लिए कुल 2329 पद और बालिका विद्यालय के लिए कुल 278 पद आरक्षित किए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन फीस फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपये और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये निर्धारित है।