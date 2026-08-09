UP Ground Water Department Recruitment 2026: एमटीएस पदों पर 15 अगस्त तक आवेदन का मौका, 20 हजार मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तक जारी रहेंगे। इस भर्ती के लिए पुरुष, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र एमटीएस पदों पर शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने 10वीं से कम (Below SSC) उत्तीर्ण किया हो अर्थात जो युवा 10th भी उत्तीर्ण नहीं हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा न हो।