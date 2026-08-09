UP Bus Conductor Vacancy 2026: यूपी बस कंडक्टर भर्ती के लिए जल्द कर लें आवेदन, इतनी मिलेगी मासिक सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की ओर से संविदा के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में परिचालक (Conductor) के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

इन जनपदों में हो रही भर्ती UPSRTC की ओर से अभी प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, मिर्जापुर जिलों में भर्ती हो रही है। इन चारों जिलों के मिलाकर कुल 64 रिक्त पदों को भरा जायेगा। फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड यूपी बस कंडक्टर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट/ 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।