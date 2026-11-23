UP Anganwadi Vacnacy 2026: यूपी आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर बंपर भर्ती; जिले के अनुसार करें अप्लाई
यूपी के कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी महिला उम्मीदवार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लें।
HighLights
यूपी के कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पदों पर हो रही बंपर भर्ती।
जिला वाइज लास्ट डेट के अनुसार कर सकते हैं अप्लाई।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) के बंपर पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ किसी प्रकार का आवेदन शुल्क भी नहीं जमा करना है। अर्थात भर्ती में शामिल होने के लिए फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।
पात्रता एवं मापदंड
आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी गई है।
जिला वाइज पदों की संख्या और आवेदन की अंतिम तिथि
|जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री
|आवेदन की लास्ट डेट
|जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका
|आवेदन की लास्ट डेट
|लखनऊ- 72
|03 दिसंबर 2026
|लखनऊ- 72
|03 दिसंबर 2026
|पीलीभीत- 153
|03 दिसंबर 2026
|पीलीभीत- 153
|03 दिसंबर 2026
|हरदोई- 315
|26 नवंबर 2026
|संत कबीर नगर- 112
|06 दिसंबर 2026
|बलिया- 242
|26 नवंबर 2026
|हरदोई- 333
|26 नवंबर 2026
|बदायूं- 391
|24 नवंबर 2026
|गाजीपुर- 161
|12 दिसंबर 2026
|गाजियाबाद- 174
|09 दिसंबर 2026
|बलिया- 486
|14 दिसंबर 2026
आवेदन की स्टेप्स
- यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन पत्र 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
- इसके बाद न्यू आंगनवाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- इसके बाद फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
UP Aganwadi Worker Application form
बिना परीक्षा, इंटरव्यू के होगा चयन
इस भर्ती में चयनित होने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू में भाग नहीं लेना होगा। मेरिट के आधार पर महिलाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा। डीवी में सफल होने पर उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा।
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