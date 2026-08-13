UP Anganwadi Bharti 2026: यूपी के कई नए जनपदों में शुरू हुई आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका पदों पर भर्ती, यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं आंगनवाड़ी सहायिका के बंपर पदों पर भर्ती हो रही है। कई जिलों में पहले से ही भर्ती के लिए आवेदन जारी थे वहीं कई नए जिलों में भी इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी महिला अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहीं हैं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इसमें शामिल होने के लिए जिले के अनुसार निर्धारित तिथि के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र यूपी आंगनवाड़ी वर्कर/ सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।