इस राज्य में स्केलर ग्रुप-C पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, 12वीं पास तुरंत कर लें अप्लाई; 63 हजार तक मिलेगा वेतन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से राज्य में स्केलर ग्रुप सी पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 22 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए यूकेएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

आवेदन करते समय जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरने में गलती हो गई है वे इसमें संशोधन कर पाएंगे। यूकेएसएसएससी द्वारा करेक्शन विंडो 26 से 27 अक्टूबर तक के लिए ओपन की जाएगी। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई स्केलर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/ परिषद् या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 28 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग (उत्तराखंड के निवासी) को उम्र में में छूट निमानुसार मिलेगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को ध्यान होगी। भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता स्केलर पदों पर आवेदन के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 163 सेमी और महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लदाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई पुरुष के लिए 152 सेमी, महिला के लिए 145 सेमी निर्धारित है।