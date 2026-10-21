Railway New Vacancy 2026: 2008 रिक्त पदों को भरने के लिए 23 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना परीक्षा इंटरव्यू के होगा चयन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में एक और बंपर भर्ती का एलान किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), जयपुर की ओर से अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों का एलान कर दिया गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस वैकेंसी के लिए आवेदन 23 अक्टूबर से शुरू हो जायेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2026 तय की गई है।

केवल 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी ने केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही ITI पास होना चाहिए।

इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 15 साल एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना आवेदन की लास्ट डेट 22 नवंबर 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं आवेदन शुल्क इस भर्ती में आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर भरा जा सकता है। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। फॉर्म भरने के साथ अन्य सभी वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी/ एसटी एवं पीडब्ल्यूबीडी वर्ग से आने वाले उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।