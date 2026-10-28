यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए 29 अक्टूबर है आवेदन की लास्ट डेट, ग्रेजुएट युवाओं के पास मौका; चेक करें पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सीखने का बेहतरीन मौका है। यूको बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के 530 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 29 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में अब तक फॉर्म न भर पाने वाले युवा बिना देरी करते हुए आवेदन पूर्ण कर लें।

स्नातक पास अप्रेंटिसशिप के लिए कर सकते हैं अप्लाई यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

राज्य के अनुसार चेक करें भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 530 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। किस राज्य में कितने पद खाली हैं उसकी पूरी जानकारी आप नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं।