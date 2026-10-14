यूको बैंक में ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकाली गई नौकरी, 29 अक्टूबर तक भर्ती में शामिल होने के लिए कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूको बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के 530 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 14 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार वैकेंसी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uco.bank.in और beep.bfsissc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

फॉर्म भरने से पहले योग्यता कर लें चेक यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस यूको बैंक की ओर से आवेदन फीस कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 800 रुपये और General/ OBC/ EWS फीमेल वर्ग से आने वाली अभ्यर्थियों को फीस 600 रुपये जमा करनी होगी। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग को फीस के रूप में 200 रुपये का भुगतान करना होगा।

कैसे करें आवेदन? इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से यूको बैंक की वेबसाइट uco.bank.in के career करियर सेक्शन में जाकर या beep.bfsissc.com पर जाकर भरा जा सकता है। ध्यान रखें कि फॉर्म भरने से पहले सभी उम्मीदवार NATS portal nats.education.gov.in पर जाकर खुद को पहले रजिस्टर अवश्य कर लें।