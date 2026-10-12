Territorial Army Recruitment 2026: टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर JCO पदों पर नौकरी का मौका, इन डेट्स में होगी रैली भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना में सोल्जर, जूनियर कमीशंड ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं वे इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन रैली भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।

इन डेट्स में होगी रैली भर्ती टेरिटोरियल आर्मी के रिक्त पदों पर चयन के लिए रैली भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर को सुबह 7 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू कैंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट करना होगा। रैली भर्ती 21 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।