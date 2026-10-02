SSC GD Result 2026: कब और कहां जारी होगा एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट, यहां देखें पूरी अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से बहुत जल्द ही SSC GD Constable Result 2026 की घोषणा की जा सकती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें, एसएससी की ओर से SSC GD Result 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे। उन्हें पीईटी एवं पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कब जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी करने से संबंधित आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है।