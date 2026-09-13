SSC CPO 2026: दिल्ली पुलिस, CAPF SI भर्ती के लिए इस डेट तक आवेदन का मौका, पात्रता-फीस पद सहित अन्य डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2025 की तैयारियों में लगे युवाओं को बता दें कि एसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगे। ऐसे में इस वैकेंसी के लिए पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर लें।

एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर ही भरा जा सकता है। अगर फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी तो अभ्यर्थी 8 से 10 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर पाएंगे।

कौन ले सकता है भर्ती में भाग एसएससी सीपीओ भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण होने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।