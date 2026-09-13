ISRO Recruitment 2026: इसरो में 10th-ITI से लेकर डिप्लोमा धारकों के पास नौकरी पाने का मौका, 1.42 लाख तक मंथली मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत नोदन कॉम्प्लेक्स में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 'B', कुक एवं फायरमैन समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। ऐसे में जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे देश की प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन इसरो में नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

10वीं से लेकर ITI-डिप्लोमा होल्डर कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ SSC/10th/ ITI आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25/35 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना आवेदन की लास्ट डेट को ध्यान में रखकर की जाएगी।