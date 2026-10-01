सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; पढ़ें पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

Supreme Court JCA Recruitment 2026: कौन कर सकेगा इस भर्ती के लिए अप्लाई? इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण किया हो और साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान और 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान हो। इसके अलावा 1 सितंबर 2026 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

Junior Court Assistant recruitment: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से गुजरना होगा टेस्ट 100 नंबर के लिए होगा जिसमें क्वालीफाई करने के लिए 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल रहेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेना होगा। सभी चरणों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।