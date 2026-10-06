सैनिक स्कूल हरियाणा में टीचर्स के साथ ही नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 10th पास कर सकते हैं अप्लाई; पात्रता सहित अन्य डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल हरियाणा में टीजीटी के साथ ही अन्य स्टाफ जैसे-वार्ड ब्यॉय, मेस मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को स्कूल के निर्धारित पते पर भेज दें।

कैसे और कहां जमा करें फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफार्मा को ऑफिशियल वेबसाइट sskunjpura.org पर या नीचे दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करके फॉर्म को The Principal, Sainik School Kunjpura, Karnal (Haryana) -132023 के पते पर भेज दें।

फॉर्म भेजने के साथ Principal, Sainik School Kunjpura, Karnal (Haryana) के फेवर में 500 रुपये फीस के रूप में डिमांड ड्राफ्ट भी अवश्य भेजें तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार वैकेंसी विवरण निम्नलिखित है- टीजीटी (जनरल साइंस) रेगुलर: 01 पद

टीजीटी (हिंदी/संस्कृत) रेगुलर: 02 पद

टीजीटी (मैथ) रेगुलर: 02 पद

टीजीटी (इंग्लिश) रेगुलर: 01 पद

होर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर (कॉन्ट्रेक्चुअल): 01

बैंड मास्टर: 01 पद

मेस मैनेजर (कॉन्ट्रेक्चुअल): 01 पद

नर्सिंग सिस्टर (महिला/ कॉन्ट्रेक्चुअल): 01 पद

वार्ड बॉयज (कॉन्ट्रेक्चुअल): 05 पद Sainik School Kunjpura Recruitment 2026