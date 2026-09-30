SAIL Recruitment 2026: यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां देखें रजिस्ट्रेशन करने का आसान प्रोसेस

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर निर्धारित है। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

आयु-सीमा विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए आयु-सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु पदानुसार 35, 38, 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता यंग प्रोफेशनल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमई, एमटेक या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।