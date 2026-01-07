RSSB Forester Recruitment 2026: राजस्थान वनपाल पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 12वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से वनपाल के रिक्त पदों पर भर्ती (Rajasthan Vanpal Bharti 2026) निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर) में योग्य घोषित होने चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सरकार द्वारा समकक्ष सीनियर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी जाएगी।