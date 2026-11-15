RRB NTPC UG Last Date: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आज है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (अंडर ग्रेजुएट/ CEN 7/2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। ऐसे में जो युवा 12वीं पास हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही आरआरबी के पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

इन डेट्स में कर पाएंगे फॉर्म में संशोधन इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई हो वे कल यानी 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2026 तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

आवेदन फीस जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रूपए और एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। CBT-1 एग्जामिनेशन के बाद जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग को 400 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती 2026 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 12th (10+2) पास किया हो। एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए पास प्रतिशत अनिवार्य नहीं है।