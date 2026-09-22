RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी, 3477 पदों पर होगी भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रेजुएट लेवल पर कुल 3477 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर 06 नवंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2027 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 500 रुपये और एससी एवं एसटी, दिव्यांग व महिला उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये निर्धारित है।