RRB JE Recruitment 2026: जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB में जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एक दिन का समय है। जो उम्मीदवार रेलवे में बतौर इंजीनियर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं। वे RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर RRB JE Recruitment 2026 के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 13 सितंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कितनी मिलेगी सैलरी जूनियर इंजीनियर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये प्रदान किया जाएगा। कौन कर सकते हैं अप्लाई आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।