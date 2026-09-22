RRB 15th Recruitment 2026: ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, इस डेट तक अप्लाई करने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आरआरबी ग्रुप-ए ऑफिसर और ग्रुप-बी ऑफिसर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जो उम्मीदवार RRB 15th Recruitment 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को 27 सितंबर, 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 13,706 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदानुसार 18 व 21 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 28, 30, 32 और 40 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए पात्रता ग्रुप-ए ऑफिसर और ग्रुप-बी ऑफिसर असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के बाद कैटेगरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन फीस 850 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है।