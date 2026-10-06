RITES Recruitment 2026: असिस्टेंट टीम लीडर और मैनेजर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, इन 5 तरीकों से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राइट्स लिमिटेड में असिस्टेंट टीम लीडर, मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार राइट्स लिमिटेड में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिनों के भीतर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाद दी जाती है कि वे तय-समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 64 वर्ष निर्धारित की गई है।